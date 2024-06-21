Також у небі фіксують дрони-камікадзе.

Вночі з російської авіабази Оленья (Кольський півостров) злетіли стратегічні бомбардувальники-ракетоносці ТУ-95МС.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил Збройних сил України у своєму офіційному Telegram-каналі. "Увага! Зафіксовано зліт 4 бортів ТУ-95МС з авіабази Оленья. Тривогу не ігноруємо!" - попередили військові.

Наразі повітряну тривогу оголошено по всій території України, це пов'язано зі зльотом надзвукового винищувача-перехоплювача дальньої дії МіГ-31К, що є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал".

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Крім того, для низки областей існує загроза застосування російських безпілотників типу "шахед". Їх фіксують у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Одна з груп летить в напрямку Вінниці, інша - в бік Кіровоградщини.

Оновлено о 00:05: Відбій загрози МіГ-31К.

Коли ракети можуть долетіти до України

Telegram-канал "Николаевский Ваньок" о 23:32 повідомив про зліт щонайменше двох бортів Ту-95МС. Він опублікував дуже приблизний час входження ракет у повітряний простір країни, якщо окупанти здійснять обстріл.

За його даними, борти можуть опинитися в районі Енгельса близько 02:00-03:00, тоді на ракети варто чекати о 02:30-03:30. Якщо пуски будуть з Каспійського моря, то вони долетять до рубежів близько 03:30-04:30. У такому разі ракети можуть зайти в небо України о 04:20-05:20.

За 10 хвилин він повідомив, що загалом злетіло чотири борти, всі вони летять на пускові рубежі південно-східним курсом.

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