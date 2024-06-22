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Російські бомбардувальники ТУ-95МС здійснили пуски ракет, вони вже заходять у повітряний простір України.

Як повідомляється у Telegram-каналі Командування Повітряних сил Збройних сил України, швидкісна ціль на Чернігівщині летить курсом на Київщину.

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Відео дня

Оновлено о 04:10: Камʼянець-Подільський, в укриття.

Оновлено о 04:07: Ракети з Рівненщини та Віниччини летять на Хмельниччину. Раніше на Вінниччині чули звук вибуху, пише Суспільне.

Оновлено о 04:04: Ще ракети на Чернігівщині, курс західний.

Оновлено о 03:59: Луцьк, ще БПЛА, будьте в укриття. Також в укриттях радять залишатися жителям Вінниці.

Оновлено о 03:58: Група ракет в Житомирській області, прямують в напрямку Рівненщини. Курс - Луцьк. Ракети на Вінниччині летять на Вінницю, курс північно-західний.

Оновлено о 03:54: "Шахед" в напрямку Луцька.

Оновлено о 03:50: Ракети на півдні прямують на Умань, будьте в укриттях.

Оновлено о 03:49: Група ракет летить через Київщину в напрямку Житомирщини. Курс західний. Інша група прямує вздовж Одеської та Миколаївської областей в напрямку Вінничини. Курс північно-захдіний.

Оновлено о 03:43: БПЛА в Рівненській області летять на Луцьк.

Оновлено о 03:40: Ще одна група ракет в районі Одеської області, курс - північно-західний.

Оновлено о 03:38: Група ракет на Чернігівщині продовжують рух на південний захід. Напрямок - на Чернігів та Київ.

Оновлено о 03:35: Швидкісна ціль з півдня в районі Миколаєва, тримає курс на північний захід.

Нічна атака по Україні: деталі

Нагадаємо, що 21 червня по всій Україні декілька разів оголошували повітряну тривогу через зліт російського надзвукового винищувача-перехоплювача дальньої дії МіГ-31К та загрозу ударів "Кинджалами".

Вночі військові повідомили про зліт чотирьох бортів з авіабази Оленья. Паралельно країна опинилася під атакою російських безпілотних літальних апаратів типу "Shahed". Вона все ще триває.

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