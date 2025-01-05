Представник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" поділився подробицями про цілі російських окупантів.

Російські окупанти хочуть послабити логістику України в районі Покровська, щоб примусити Збройні сили вийти з міста, однак витіснити наших військових звідти наразі навряд чи здійсненно, за словами речника Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова.

"Щонайменше, вони хочуть послабити українську логістику в самому місті. Мені здається, що просто обійти його повністю - це для них дуже амбітна мета", - пояснив він в ефірі телемарафону, передає "РБК-Україна".

Ситуація в районі Покровська

Бої за Покровськ почалися ще в липні 2024 року. 7 серпня окупанти захопили село Сергіївку і почали просування до селища Гродівка, що незабаром дало змогу наносити артилерійські удари безпосередньо по самому Покровську.

Відео дня

Через півроку російські війська перебувають від 4 до 8 кілометрів від міста.

Раніше УНІАН повідомляв про резерви, які окупанти перекидають на Курахівський і Покровський напрямки. Вони становлять до 10 тисяч, за словами Петра Андрющенка.

Крім того, Росія хоче перетворити Покровськ на плацдарм для подальшого наступу. Однак Сили оборони України роблять усе можливе, щоб цього не допустити. Хоч окупанти й намагаються просто обійти місто.

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