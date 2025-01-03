Частина цих військових рухатиметься з Росії через Донецьк, Новоазовськ або через селище Гранітне.

Загальна кількість російських військових РФ, яких перекидають на Курахівський та Покровський напрямки, становить від 5 до 10 тисяч. Про це розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Окупанти завершили підготовку. Наразі вони збирають свої підрозділи та перекидають їх. Основний напрямок, куди здійснюється перекидання, - це Времівський виступ та Курахівські відрізки. Це є пріоритетом для підрозділів "Шторм V", які готувалися в Маріупольській та Бердянській агломераціях", - заявив він у етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, росіяни також почали перекидати підрозділи до району для посилення наступу на Покровськ: загальна кількість військових, яких підготували й зараз перекидають, становить від 5 до 10 тисяч.

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Він розповів, що з території РФ також прибуватимуть підрозділи контрактників, які пройшли підготовку та посилять ці ж самі напрямки. Частина цих військових рухатиметься з Росії через Донецьк, Новоазовськ або через селище Гранітне. Андрющенко додав:

"Загальну кількість підкріплення та резервів, які росіяни планують перекинути, зможемо оцінити ближче до середини наступного тижня".

Війна в Україні - ситуація на фронті

Ситуація на Орлівському напрямку, неподалік Торецька, стабільна. Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв. Він наголосив, що ворог на цьому напрямку регулярно обстрілює позиції Сил оборони України. А також час від часу намагається штурмувати, застосовуючи невеликі піхотні групи. Водночас, за словами військового, ситуація в районі самого Торецька складніша.

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