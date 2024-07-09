В СБУ оприлюднили наявні докази, які засвідчують, що російські загарбники застосували саме цей боєприпас.

Служба безпеки України відзначає, що отримано нові докази, які підтверджують, що Росія ударила по дитячій лікарні "Охматдит" ракетою Х-101.

Як йдеться у повідомленні СБУ у соціальній мережі Facebook, на місці трагедії знайдено уламок двигуна крилатої ракети Х-101.

Окрім того, слідчі СБУ виявили:

Відео дня

▪️ уламок механізму розкриття крил ракети Х-101;

▪️ уламок блоку постановки завад ракети Х-101;

▪️ середню частину корпусу крилатої ракети Х-101;

▪️ обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблоку крилатої ракети Х-101;

▪️ уламки кожуха двигуна крилатої ракети Х-101 із відображенням інвентарного (внутрішня сторона) та серійного номерів (зовнішня сторона).

"Висновки експертів однозначні – це був цілеспрямований удар рашистів", - наголошується у повідомленні.

У цьому зв'язку сказано, що про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео- і фотоматеріалів. Крім того, підтверджують цілеспрямований ракетний удар РФ й інші нюанси.

По-перше - характер руйнувань (повністю знищено двоповерховий корпус лікарні, навколишні будівлі мають значні ушкодження), притаманний саме для бойової частини Х-101 (400 кг). В СБУ підкреслюють, що руйнування в жодному разі не могли бути спричинені зенітно-ракетним комплексом NASAMS, бойові частини ракет до якої приблизно в 20 разів менш потужні.

По-друге - пропорції, форма та розміри ракети, яка зафіксована на наявних у відкритому доступі відео, повністю відповідають ракеті Х-101, і, навпаки, не характерні для ЗКР, у т.ч. до ЗРК NASAMS.

"Спроби російських пропагандистів порівняти ракету на відео, яка вражає лікарню за кілька сотень метрів, з розмірами будівлі на передньому плані - цинічна і безглузда маніпуляція", - наголошується у повідомленні.

По-третє - траєкторія польоту ракети повністю відповідає характеристикам Х-101 (набір висоти, або "гірка", перед атакою цілі, і атака приблизно під кутом 60 градусів);

По-четверте - завдання удару по дитячій лікарні "Охматдит" саме крилатою ракетою авіаційного базування Х-101 зафіксовано матеріалами об'єктивного контролю за допомогою радарів.

Як зазначав Голова СБУ Василь Малюк, Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин: "Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист – це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя".

Російська атака на "Охматдит"

Як повідомляв УНІАН, у Києві на території найбільшої дитячої лікарні в Україні "Охмадит" вже завершено рятувальні аварійно-роботи. Внаслідок російського удару загинуло 2 осіб, усього за допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей.

У Повітряних силах зазначили, що 8 липня російські загарбники випустили по Україні 38 ракет різних типів і з низ 30 - було збито.

Коментуючи ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня у Києві, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито не атакує цивільні об'єкти в Україні, а лише "уражує військову інфраструктуру".

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