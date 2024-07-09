Служба безпеки України відзначає, що отримано нові докази, які підтверджують, що Росія ударила по дитячій лікарні "Охматдит" ракетою Х-101.
Як йдеться у повідомленні СБУ у соціальній мережі Facebook, на місці трагедії знайдено уламок двигуна крилатої ракети Х-101.
Окрім того, слідчі СБУ виявили:
- ▪️ уламок механізму розкриття крил ракети Х-101;
- ▪️ уламок блоку постановки завад ракети Х-101;
- ▪️ середню частину корпусу крилатої ракети Х-101;
- ▪️ обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблоку крилатої ракети Х-101;
- ▪️ уламки кожуха двигуна крилатої ракети Х-101 із відображенням інвентарного (внутрішня сторона) та серійного номерів (зовнішня сторона).
"Висновки експертів однозначні – це був цілеспрямований удар рашистів", - наголошується у повідомленні.
У цьому зв'язку сказано, що про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео- і фотоматеріалів. Крім того, підтверджують цілеспрямований ракетний удар РФ й інші нюанси.
По-перше - характер руйнувань (повністю знищено двоповерховий корпус лікарні, навколишні будівлі мають значні ушкодження), притаманний саме для бойової частини Х-101 (400 кг). В СБУ підкреслюють, що руйнування в жодному разі не могли бути спричинені зенітно-ракетним комплексом NASAMS, бойові частини ракет до якої приблизно в 20 разів менш потужні.
По-друге - пропорції, форма та розміри ракети, яка зафіксована на наявних у відкритому доступі відео, повністю відповідають ракеті Х-101, і, навпаки, не характерні для ЗКР, у т.ч. до ЗРК NASAMS.
"Спроби російських пропагандистів порівняти ракету на відео, яка вражає лікарню за кілька сотень метрів, з розмірами будівлі на передньому плані - цинічна і безглузда маніпуляція", - наголошується у повідомленні.
По-третє - траєкторія польоту ракети повністю відповідає характеристикам Х-101 (набір висоти, або "гірка", перед атакою цілі, і атака приблизно під кутом 60 градусів);
По-четверте - завдання удару по дитячій лікарні "Охматдит" саме крилатою ракетою авіаційного базування Х-101 зафіксовано матеріалами об'єктивного контролю за допомогою радарів.
Як зазначав Голова СБУ Василь Малюк, Служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин: "Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист – це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя".
Російська атака на "Охматдит"
Як повідомляв УНІАН, у Києві на території найбільшої дитячої лікарні в Україні "Охмадит" вже завершено рятувальні аварійно-роботи. Внаслідок російського удару загинуло 2 осіб, усього за допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей.
У Повітряних силах зазначили, що 8 липня російські загарбники випустили по Україні 38 ракет різних типів і з низ 30 - було збито.
Коментуючи ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня у Києві, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито не атакує цивільні об'єкти в Україні, а лише "уражує військову інфраструктуру".