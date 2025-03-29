Масований удар по Дніпру: загинуло 4 людей, ще 21 - поранено (фото)

В ДСНС зауважили, що станом на зараз ліквідовано численні займання у місті.

Пізно ввечері п'ятниці, 28 березня, Росія завдала ударів по Дніпру. Внаслідок ворожої атаки загинуло щонайменше четверо людей, ще 21 - поранено.

Як повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій, масований удар спричинив масштабні руйнування та пожежі. Горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО. Постраждали багатоповерхівки та 21 автомобіль.

Крім того, пошкоджено дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Станом на зараз займання ліквідовані. До робіт залучалися понад 150 рятувальників та 40 одиниць техніки ДСНС.

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Водночас у Нацполіції заявили, що слідчі працюють на місцях ударів та документують наслідки масованої атаки російських дронів.

Поліція закликає мешканців бути обережними. На вулицях можуть знаходитися уламки збитих ворожих дронів.

Удар по Дніпру 28 березня

Як повідомляв УНІАН, ввечері у п'ятницю, 28 березня, загарбницька армія Російської Федерації масовано атакувала Дніпро за допомогою ударних дронів.

Вночі повідомлялося, що у Дніпрі пошкоджені декілька багатоповерхівок, пожежі виникли у майже 10 приватних будинках, також зайнялися гаражі та СТО. Рятувальники локалізували пожежу у готельно-ресторанному комплексі, кількість постраждалих збільшилась до 19.

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