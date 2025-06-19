Росіяни відновили механізовані атаки.

Росіяни відновили масштабні механізовані атаки на Торецькому напрямку, що може свідчити про те, що вони обрали цю ділянку пріоритетною для свого наступу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадують, що 17 червня російські війська провели механізовану атаку чисельністю щонайменше взвод на цьому напрямку. Так, геолокаційні кадри показують, що росіяни провели механізовану атаку на захід від Яблунівки (на захід від Торецька) за участю щонайменше трьох бронемашин і чотирьох моторизованих транспортних засобів, імовірно, всюдиходів. Також повідомлялося, що російські війська провели механізовану атаку чисельністю роти біля Костянтинівки, і при цьому ЗСУ знищили 15 одиниць важкої техніки та вісім моторизованих транспортних засобів.

У ISW нагадують, що із зими 2024-2025 років механізовані атаки росіян стали більш рідкісними, імовірно, через можливості українських безпілотників і скорочення поставок бронетехніки Росією. При цьому російські війська дедалі більше покладаються на цивільні транспортні засоби, всюдиходи і мотоцикли для наступів.

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"Російські механізовані атаки на Торецькому напрямку можуть вказувати на те, що російське військове командування має намір віддати пріоритет цьому сектору фронту", - вважають аналітики.

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Раніше в ЗСУВ "Хортиця" повідомляли, що росіяни намагаються взяти в кільце з трьох напрямків Костянтинівку Донецької області. Наразі ворожі війська намагаються зайти в Костянтинівку з Покровського напрямку - через автомобільну трасу Покровськ-Костянтинівка.

Також Трегубов розповів про спроби РФ штурмувати в бік Дніпропетровської області. За його словами, ворог намагається дійти до адмінкордону одразу з двох напрямків. Трегубов додав, що на фронті спостерігається нетипове пожвавлення російських військ.

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