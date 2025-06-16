Це свідчить про пожвавлення ворога, яке прогнозували раніше.

Наразі на фронті спостерігається нетипове пожвавлення російських військ, з двох напрямків противник намагається прорватися до адмінкордону Дніпропетровщини. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Ворог дуже активний. Якщо ми беремо тільки попередній день, то 46 атак було на Покровському напрямку, 14 - на Лиманському, на Торецькому напрямку ворог здійснив 15, на Краматорському - 10 атак, на Новопавлівському напрямку було 32 ворожі атаки. Це дуже багато для Новопавлівського. Там особливо активний ворог наразі... На Харківському - противник сім разів проводив наступальні дії - для Харківського це теж вкрай нехарактерно", - наголосив Трегубов.

Він зазначив, що все це свідчить про пожвавлення ворога, яке очікували, й воно зараз відбувається.

Відео дня

З двох напрямків ворог намагається просуватися до адміністративного кордону Дніпропетровської області - Покровського та саме Новопавлівського, про що свідчить збільшена активність окупантів.

"Тим не менш, станом на зараз, їм це не вдається", - підкреслив речник.

Він додав, що на Покровському напрямку у ворога зосереджена вся номенклатура сил та у ворога немає проблем з їхнім поповненням, але це не означає, що ворог там успішний. Зараз, зазначив Трегубов, частина цього угрупування рухається на захід та намагається прорватися у напрямку Дніпропетровщини. Інша частина намагається прорватися на північ - на трасу Покровськ-Констянтинівка.

Як розповів Трегубов, ворог переважно застосовує малі піхотні групи та легку техніку, зокрема мотоцикли та багі. Важку техніку, зокрема танки, противник зараз не застосовує, бо українські дрони на оптоволокні роблять їх малоефективними.

За словами речника "Хортиці", малі піхотні групи росіян ефективні, бо під прикриттям рослинності проникають на певну відстань до підрозділів ЗСУ, щоб накопичитися та активно штурмувати українських військових. Як запевнив Трегубов, ці спроби загарбників зараз вдається купувати.

Наступ РФ на Дніпропетровщину - останні новини

Раніше речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів, що на півдні Донеччини до адмінкордону Дніпропетровщини росіянами ще залишається приблизно десять кілометрів.

Для того, щоб противник увійшов на територію регіону, зазначив Волошин, треба спочатку захопити низку населених пунктів, таких як Зелене Поле, Вільне Поле, Новопіль, Новосілка, а потім знищити систему оборони ЗСУ.

Водночас військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що на Дніпропетровщині буде неспокійно. За його словами, противник робитиме спроби перетворювати адміністративну межу регіону з Донецькою областю в сіру зону.

"Що стосується зараз безпосередньо Дніпропетровщини, то російських військ там немає і вони там не закріпилися і закріпитися їм ніхто не дає і думаю, що не дасть", - зауважив він.

Вас також можуть зацікавити новини: