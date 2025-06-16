Зараз ворожі війська намагаються зайти до Костянтинівки з Покровського напрямку.

Російські окупаційні війська намагаються взяти в кільце з трьох напрямків Костянтинівку Донецької області. Там точаться запеклі бої.

"Росіяни вже давно намагаються взяти Костянтинівку в кільце з трьох напрямків. Якщо раніше вони намагалися зайти на неї або з Торецького, або з Краматорського напрямків, Часового Яру – там, де прорвуться першими, ані там, ані там за півтора року, що вони намагаються, вони не змогли досягти успіху", – заявив в етері телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов.

За його словами, зараз ворожі війська намагаються зайти до Костянтинівки з Покровського напрямку – через автомобільну трасу Покровськ-Костянтинівка. Трегубов зауважив, що саме там зараз точаться найбільш запеклі бої.

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Речник ОСУВ "Хортиця" зауважив, що на Покровському напрямку окупанти зосереджені найбільше. Водночас Сили оборони України докладають зусиль, аби зупинити ворога.

Війна в Україні: важливі новини

ЗМІ повідомляють про зміну командувача оперативно-тактичного угруповання військ "Донецьк". На цій посаді бригадного генерала Олександра Тарнавського змінив начальник штабу цього ОТУ генерал-майор Віктор Ніколюк, повідомляє УП.

Тим часом у Державній прикордонній службі України заявили про зниження активності російських штурмових груп у Сумській області. Зазначалося, що ворог зазнає великих втрат. Йдеться про десятки вбитих і десятки поранених окупантів.

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