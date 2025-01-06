Станом на 19.30 тривають жорсткі бої в західній частині міської забудови.

ЗСУ ведуть жорсткі бої з противником в західній частині міста Курахове Донецької області, тому про повний контроль російських окупантів над містом наразі мова не йде.

Про це в етері інформаційного телемарафону розповів речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов. Він нагадав, що інформація про міські бої була в останньому зведенні ОСУВ. У разі змін буде повідомлено окремо:

"У місті триває оборона. Так, вона жорстка. Так, вона зараз точиться в західній частині міста. Але наші підрозділи досі перебувають там і досі ведуть бій".

За словами речника, поблизу Покровська росіяни намагаються не йти в лобові атаки, а обходити місто "клешнями". Окупантам це не вдається, хоча вони й намагаються просочуватися.

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"Якщо говорити про справді великі переміщення, про щось, що може безпосередньо загрожувати місту в найближчій перспективі, цього ми наразі сказати не можемо. Хоча вони намагаються так чи інакше обходити, так чи інакше чіплятися за окремі будинки в окремих населених пунктах", - зазначив Трегубов.

Він додав, що протягом щонайменше чотирьох тижнів Покровський напрямок залишається одним з найгарячіших. Війська РФ постійно намагаються тиснути, а список населених пунктів, який вони штурмують, достатньо довгий.

"Так, намагаються (тиснути, - УНІАН), але в них поки зараз не вдається досягти такого успіху, який позволив би їм безпосередньо загрожувати самому Покровську", - підкреслив речник.

Ситуація на фронті

Раніше в Центрі вивчення окупації повідомили, що окупанти перекидають на Курахівський і Покровський напрямки до 10 тисяч солдатів з резервів.

На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, повне захоплення ворогом Курахового є лише питанням часу. За словами експерта, російські окупанти продовжують тиск в районі Курахівського виступу, а також розширили зону контролю в районі селища Шевченко.

У ОСУВ "Хортиця" повідомляли, що росіяни прагнуть послабити логістику ЗСУ в районі Покровська, щоб примусити оборонців вийти з міста.

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