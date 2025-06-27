Також йдеться про просування біля ще трьох сіл.

Російська армія окупувала три населені пункти в Донецькій області. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState у Telegram.

"Ворог окупував Новосілку, Запоріжжя, Одрадне", - сказано в повідомленні.

Всі три населені пункти розташовані в Донецькій області.

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Також зазначається, що ворог просунувся біля села Ялта, у Веселому та Степовому.

Ситуація на фронті: останні новини

Як повідомляв УНІАН, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зазначив, що побував з робочою поїздкою на Покровському напрямку, де росіяни створювали найбільш чисельне угруповання із близько 111 тисяч особового складу. Він зазначив, що Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності фронту російсько-української війни. За його словами, там щодня відбувається не менш як пів сотні бойових зіткнень.

Головком розповів, що противник не полишає спроб пробитися до адміністративної межі Донеччини. При цьому зазначив, що хоче зробити це не лише для досягнення якихось оперативних результатів, а насамперед із демонстраційною метою, для досягнення психологічного ефекту, щоб увіткнути свій прапор і розтрубити про чергову псевдо-"побєду".

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