На Покровському напрямку росіяни створювали найбільш чисельне угруповання із близько 111 тисяч особового складу. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у Telegram, інформуючи про одноденну робочу поїздку на цей напрямок
Він зазначив, що Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності фронту російсько-української війни. За його словами, там щодня відбувається не менш як пів сотні бойових зіткнень і саме там "росіяни створювали найбільш чисельне угруповання – близько 111 тисяч особового складу". Головком розповів, що противник не полишає спроб пробитися до адміністративної межі Донеччини.
"Хоче зробити це не лише для досягнення якихось оперативних результатів, а насамперед із демонстраційною метою. Для досягнення психологічного ефекту: поставити сумнозвісну "ногу русского солдата", увіткнути прапор і розтрубити про чергову псевдо-"побєду"", - сказав Сирський.
Він зазначив, що особливо активно диверсійно-штурмові групи росіян накочувалися тут два тижні тому, але всі вони були знищені чи знешкоджені, а рештки – відкинуті далі від адмінмежі. При цьому наголосив, що ситуація під контролем.
Головнокомандувач ЗСУ розповів, що поспілкувався з українськими воїнами в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення та на наступних лініях оборони, а також провів наради у підрозділах Збройних сил та Національної гвардії України.
"Мав змогу в дрібних деталях вивчити оперативну обстановку, з’ясувати всі проблемні моменти. Віддав розпорядження, необхідні для ефективного виконання оборонних задач", - додав він.
Заява Путіна про "ногу російського солдата"
Як повідомляв УНІАН, днями російський диктатор Володимир Путін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі заявив, що російськими є всі території, на які ступила нога російського окупанта. Він сказав, що вважає українців і росіян "одним народом", а в цьому сенсі вся Україна "наша":
Під час свого виступу Путін звинувачував Україну і Захід у початку війни. За його словами, західні противники Росії та українські "неонацисти" буквально "змусили" Москву визнати псевдонезалежність "ДНР/ЛНР" і надавати їм збройну підтримку.
Диктатор сказав, що РФ намагалася домовитися мирним шляхом, але "партнери" України затіяли війну тільки для того, щоб накачати її зброєю і продовжити бойові дії.