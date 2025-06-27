Головнокомандувач розповів про свою поїздку на Покровський напрямок.

На Покровському напрямку росіяни створювали найбільш чисельне угруповання із близько 111 тисяч особового складу. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у Telegram, інформуючи про одноденну робочу поїздку на цей напрямок

Він зазначив, що Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності фронту російсько-української війни. За його словами, там щодня відбувається не менш як пів сотні бойових зіткнень і саме там "росіяни створювали найбільш чисельне угруповання – близько 111 тисяч особового складу". Головком розповів, що противник не полишає спроб пробитися до адміністративної межі Донеччини.

"Хоче зробити це не лише для досягнення якихось оперативних результатів, а насамперед із демонстраційною метою. Для досягнення психологічного ефекту: поставити сумнозвісну "ногу русского солдата", увіткнути прапор і розтрубити про чергову псевдо-"побєду"", - сказав Сирський.

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Він зазначив, що особливо активно диверсійно-штурмові групи росіян накочувалися тут два тижні тому, але всі вони були знищені чи знешкоджені, а рештки – відкинуті далі від адмінмежі. При цьому наголосив, що ситуація під контролем.

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що поспілкувався з українськими воїнами в безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення та на наступних лініях оборони, а також провів наради у підрозділах Збройних сил та Національної гвардії України.

"Мав змогу в дрібних деталях вивчити оперативну обстановку, з’ясувати всі проблемні моменти. Віддав розпорядження, необхідні для ефективного виконання оборонних задач", - додав він.

Заява Путіна про "ногу російського солдата"

Як повідомляв УНІАН, днями російський диктатор Володимир Путін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі заявив, що російськими є всі території, на які ступила нога російського окупанта. Він сказав, що вважає українців і росіян "одним народом", а в цьому сенсі вся Україна "наша":

Під час свого виступу Путін звинувачував Україну і Захід у початку війни. За його словами, західні противники Росії та українські "неонацисти" буквально "змусили" Москву визнати псевдонезалежність "ДНР/ЛНР" і надавати їм збройну підтримку.

Диктатор сказав, що РФ намагалася домовитися мирним шляхом, але "партнери" України затіяли війну тільки для того, щоб накачати її зброєю і продовжити бойові дії.

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