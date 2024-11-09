Сама пані посол не постраждала.

Під час дронової атаки на Київ 7 листопада російські окупанти влучили в багатоповерхівку, де живе посол Естонії в Україні Аннелі Кольк. Про це повідомив естонський міністр закордонних справ Маргус Цахкна в мережі Х.

"Ніхто не є в безпеці в Україні, поки Росія не припинить свою агресію. Україна потребує більше систем протиповітряної оборони, щоб захистити своїх жителів. Ми не повинні звикати до цього", - написав міністр.

Він також уточнив, що сама пані посол не постраждала.

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Російська дронова атака на Київ 7 листопада

Як повідомляв УНІАН, вночі 7 листопада Київ знову опинився під атакою російських "Шахедів". Напад відбувався хвилями, з різних напрямків. Повітряна тривога у місті тривала вісім годин.

На Київ ворожі дрони заходили як поодинці, так і групами, на різних висотах – як на дуже низьких, так і на значних. ППО в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста знешкодила понад три десятки російських БпЛА.

Внаслідок атаки російських ударних безпілотників в шести районах міста зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. Виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані. Станом на зараз відомо про двох постраждалих, їхньому життю загрози немає.

Так, у Голосіївському районі пошкоджено квартиру в житловому будинку. У Печерському районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа у ресторані на 33-му поверсі житлового будинку.

У Солом’янському районі на території підприємства виникла пожежа складської будівлі на площі 600 м.кв. Крім того, в Оболонському районі відбулось загорання на покрівлі 6-поверхової будівлі бізнес-центру на площі 10 м.кв. Також зафіксовано падіння уламків у Подільському районі столиці, сталось загорання у житловому будинку.

У Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на відкриту місцевість, а також на житловий будинок.

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