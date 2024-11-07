Виникли пожежі у житлових будинках та в лікарні.

Цієї ночі Київ знову опинився під атакою російських "Шахедів". Як повідомляють у Київській міській воєнній адміністрації, внаслідок атаки російських безпілотників по Києву у п'яти районах столиці зафіксовано падіння уламків, виникли пожежі у багатоповерхівці та лікарні, є постраждалі.

Так, у Голосіївському районі пошкоджено квартиру в житловому будинку, одна людина звернулася за медичною допомогою. Також виникла пожежа на території гаражів та розташованого поруч СТО на загальній площі 200 м.кв., наразі пожежу вже ліквідовано.

У Печерському районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа у ресторані на 33-му поверсі житлового будинку на площі 50 м.кв., часткове руйнування будівельних конструкцій 34-го технічного поверху.

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У Солом’янському районі на території підприємства виникла пожежа складської будівлі на площі 600 м.кв. За даними мера києва Віталія Кличка, госпіталізували одного потерпілого. Крім того, уламки впали на території медичного центру. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Крім того, в Оболонському районі відбулось загорання на покрівлі 6-поверхової будівлі бізнес-центру на площі 10 м.кв.

Також зафіксовано падіння уламків у Подільському районі столиці, сталось загорання у житловому будинку.

Російські атаки на Україну

Нагадаємо, жовтень 2024 року став рекордним із запуску Росією ударних безпілотників - 2072 БПЛА.

Також, як зазначає військовий експерт Павло Нарожний, ворог нанарзі накопичує ракети в очікуванні моменту, коли в Україні буде пікове використання електроенергії і буде навантажена інфраструктура. Тоді почнуться масовані удари – будуть задіяні і "Шахеди", і крилаті ракети, прогнозує він.

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