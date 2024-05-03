При цьому російські війська зазнають великих втрат у живій силі.

Російські окупанти увійшли в село Архангельське в районі Авдіївки.

Як пише BILD, днями російські окупанти здійснили прорив на північний захід від Авдіївки, пройшовши 3 км углиб позицій ЗСУ до селища Очеретине, і відтоді вони весь час розширюють плацдарм. За інформацією експерта видання з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке, росіяни увійшли в село Архангельське і просунулися в напрямку села Сокіл.

"Російські окупанти захопили південну частину Архангельського і пройшли півдороги між Соловйовим і Соколом. Вони зазнають великих втрат, що вказує на прибуття свіжих боєприпасів для українських захисників", - зазначив Рьопке.

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Ескалація останніх днів на фронті пов'язана з тим, що росіяни намагаються по максимуму використати той час, поки ЗСУ не отримали нову партію зброї і не закрили проблему гострого дефіциту снарядів. Таку думку висловив військовий оглядач Євген Дикий.

Кілька днів тому окупантам вдалося прорватися в село Очеретине, що на північний захід від Авдіївки. Через помилки ЗСУ під час ротації підрозділів на передовій росіянам вдалося проскочити за першу лінію оборони на одній ділянці, і зараз вони намагаються розширити просування в цьому районі.

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