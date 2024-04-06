На двох напрямках поменшало на 149 окупантів та 76 одиниць озброєння та військової техніки.

На лівобережжі Дніпра, на Херсонщині, російська армія понад втричі збільшила кількість штурмів. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

"На Оріхівському напрямку окупанти здійснили один штурм, успіху не мали. На лівобережжі Дніпра Херсонщини ворог активізувався, збільшивши до 16 кількість добових штурмових груп. Зазнавши втрат, вже звично ретирувалися. Наші бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій", - йдеться у повідомленні.

Загалом протягом доби отримали підтвердження, що на зазначених напрямках поменшало на 149 окупантів та 76 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, ворог втратив три реактивні системи залпового вогню "Град", дві вогнеметні системи залпового вогню "Буратіно", 13 гармат, три міномети, 49 одиниць автобронетехніки, станцію радіоелектронної боротьби, човен, генератор та три аерофотостанції.

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"Знищено ворожий пункт управління БпЛА, спостережний пункт та бліндаж", - кажуть у ЗСУ.

Йдеться, що окупанти не припиняють аеророзвідки. Зокрема, в зазначеній операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 228 розвідувальних дронів, останніми днями спостерігається їх збільшення майже на 20%.

"Вчора надвечір ворог вивів у Чорне море на бойове чергування підводний ракетоносій, спорядження якого до чотирьох крилатих ракет типу "Калібр". Однак, одну з цих ракет було знищено під час світанкової атаки, отже ворог їх застосовував", - розповіли у ЗСУ.

Також на Оріхівському напрямку протягом бойової доби окупанти здійснили п’ять авіадарів тактичною авіацією із застосуванням п’яти керованих авіабомб та понад півтора десятка некерованих авіаційних ракет. Ще дві керовані авіабомби ворог застосував на Херсонщині - внаслідок удару КАБом по Зміївці загинуло дві цивільні особи, пошкоджено приватний житловий будинок та церква.

По населенню прифронтових регіонів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей ворог застосував 246 FPV-дронів, 18 ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинув з БпЛА різних модифікацій 186 осколкових боєприпасів. Внаслідок на Херсонщині поранено п’ять цивільних осіб, пошкоджено два цивільні автомобілі та трактор.

Окрім того, тричі російські війська вдарили з артилерії по Херсону. Обстріляли також Берислав, Чорнобаївку, Антонівку, Дніпровське, Інженерне, Янтарне, Одрадокам’янку, Придніпровське, Дудчани, Зміївку, Качкарівку та Яселку. Внаслідок артилерійських обстрілів поранено ще трьох жителів Херсонщини. Пошкоджено адміністративну будівлю, багатоповерхівки, приватні житлові будинки, аптечний заклад та цивільні автомобілі.

На Миколаївщині ворог обстрілював з артилерії території та акваторії Очаківської та Куцурубської громад, на Дніпропетровщині гатив з артилерії по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах. Внаслідок обстрілів поранено людину. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні житлові будинки, господарчу будівлю, бібліотеку, соціальний заклад, культурний центр, житло для переселенців, торговий центр, спортклуб, лінію електропередач, гаражі та півтора десятка цивільних автомобілів.

"На Запоріжжі ворожою артилерією обстріляно Гуляйполе, Левадне, Малинівку, Малу Токмачку, Роботине, Новоандріївку та Вербове. Пошкоджено приватні житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Люди неушкоджені, але кількість постраждалих від вчорашніх ракетних ударів зросла до 4 загиблих та 23 поранених", - наголосили у Силах оборони.

Бої на півдні: останні новини

Нагадаємо, 5 квітня повідомлялося, що завдяки роботі ЗСУ, на Оріхівському напрямку та лівобережжі Херсонщини протягом попередньої доби поменшало на 108 окупантів та 59 одиниць озброєння та військової техніки, серед якої - два танки, "Град", зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", 17 гармат, 28 одиниць автобронетехніки, комплекс відеоспостереження "Муром-М" тощо.

За цей час на Оріхівському напрямку окупанти здійснили чотири штурми, на Херсонщині, в напрямку лівобережних плацдармів ворог п’ять разів випробовував українські позиції на міцність дрібними групами.

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