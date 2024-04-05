Росіяни знов наростили активність розвідувальних дронів - зафіксовано проліт 236 одиниць.

На півдні українські захисники мінуснули понад сотню російських загарбників та майже 60 одиниць техніки, серед якої два танки, 17 гармат та комплекс відеоспостереження "Муром", який українці називають "Оком Мордору".

Як повідомили у Силах оборони півдня України, завдяки роботі ЗСУ, на Оріхівському напрямку та лівобережжі Херсонщини протягом останньої доби поменшало на 108 окупантів та 59 одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, на брухт пущено два російські танки, реактивну систему залпового вогню "Град", зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", чотири міномети та 17 гармат, серед яких – самохідна гаубиця "Мста-С". Також знищено чотири ворожі міномети, 28 одиниць автобронетехніки, три станції радіоелектронної боротьби, два БпЛА "Mavik", три польові пункти боєпостачання та дорогий комплекс відеоспостереження "Муром-М".

"В операційній зоні Сил оборони півдня триває контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів. Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, на Оріхівському напрямку окупанти здійснили чотири штурми, на Херсонщині, в напрямку лівобережних плацдармів ворог п’ять разів випробовував українські позиції на міцність дрібними групами.

"Традиційно зазнавши втрат, противник відійшов на свої вихідні позиції. Наші бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій", - запевнили у Силах оборони.

Кораблі ворожого флоту у Чорному та Азовському морях відсутні, російські ракетоносії перебувають в пунктах базування.

Водночас окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів та не припиняють аеророзвідку. Так, у вказаній операційній зоні за минулу добу росіяни знов наростили активність розвідувальних дронів - зафіксовано проліт 236 одиниць.

Протягом бойової доби агресор вдарив балістикою по Запорізькому району, а по Пологівському застосував авіацію, спрямувавши три керовані авіабомби. Вздовж лінії бойового зіткнення окупанти випустили понад три десятки некерованих авіаційних ракет.

Проти мирного населення прифронтових регіонів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей, російські терористи застосували 236 FPV-дронів, 15 ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинули на людей з БпЛА різних модифікацій 158 осколкових боєприпасів.

На Херсонщині ворожі війська вдарили з артилерії чотири рази по Херсону, обстріляли також понад півтори десятки населених пунктів правобережжя. Внаслідок пошкоджено адміністративні будівлі, приватні житлові будинки, гараж, ділянка теплопроводу, газогін, сонячні колектори. Через пожежу, яка виникла внаслідок ворожих обстрілів, отруїлися продуктами горіння 10 людей.

На Миколаївщині агресор продовжує методичні обстріли акваторії Дніпро-Бузького лиману, гатить артилерією з Кінбурнської коси, на Дніпропетровщині - обстрілював артилерією Нікополь, Мирівську, Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську громади - пошкоджені інфраструктурні об’єкти, навчальний заклад, лінії електропередачі, газогін та цивільні автомобілі.

На Запоріжжі російською артилерією обстріляні близько десяти населених пунктів, в тому числі Мала Токмачка, Роботине, Оріхів, де поранено цивільну особу, пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

Ситуація на півдні

На лівобережжі Херсонщини російська армія змінила тактику. Зокрема 3 квітня у Силах оборони розповіли, що на лівобережжі Дніпра окупанти намагалися атакувати ЗСУ більшою кількістю дрібніших штурмових груп – було вісім таких спроб, вчора, 4 квітня, вже йшлося за 7 таких штурмів. За ті дві доби агресор втратив на двох напрямках – Оріховському та на лівобережжі Херсонщини – понад 200 солдатів.

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