Протягом доби на Авдіївському напрямку українськими захисниками було відбито 18 атак російських окупантів. Загалом протягом доби було зафіксовано 72 бойових зіткнення.
Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, ворог завдав 10 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів, а на Лиманському українськими воїнами було відбито дві атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де загарбники намагалися прорвати оборону ЗСУ.
"На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито понад 10 атак в районах населених пунктів Андріївка, Зеленопілля, Кліщіївка, Іванівське Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення", - йдеться у повідомленні.
На Авдіївському напрямку українськими захисниками було відбито 18 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка та Первомайське Донецької області, де окупанти, за підтримки авіації, намагалися вибити наші підрозділи із займаних рубежів.
"На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 10 разів намагався прорвати оборону наших військ", - йдеться у повідомленні.
На Оріхівському напрямку протягом доби російські загарбники, за підтримки авіації, здійснили невдалу спробу атакувати позиції ЗСУ в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.
На Херсонському напрямку ворог протягом доби здійснив 14 безуспішних атак на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
У Генштабі також повідомили, що протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по дев’яти районах зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу противника.
"Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному пункту управління, двох засобах протиповітряної оборони, одному артилерійському засобу, одному пункту управління БпЛА і двох районах зосередження озброєння та військової техніки ворога", - йдеться у повідомленні.
Війна в Україні - загальна ситуація на фронті
Раніше у The New York Times зазначили, що на тлі проблем з американською військовою допомогою Україні ЗСУ змушені економити кожен боєприпас до артилерії та мінометів.
Видання зауважує, що Росія має перевагу в боєприпасах протягом усієї повномасштабної війни. За різними даними, співвідношення випущених боєприпасів наразі становить 5:1 на користь Росії.