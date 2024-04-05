Авіація Сил оборони України завдала ударів по дев’яти районах зосередження особового складу ворога.

Протягом доби на Авдіївському напрямку українськими захисниками було відбито 18 атак російських окупантів. Загалом протягом доби було зафіксовано 72 бойових зіткнення.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, ворог завдав 10 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів, а на Лиманському українськими воїнами було відбито дві атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де загарбники намагалися прорвати оборону ЗСУ.

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"На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито понад 10 атак в районах населених пунктів Андріївка, Зеленопілля, Кліщіївка, Іванівське Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками було відбито 18 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Яснобродівка та Первомайське Донецької області, де окупанти, за підтримки авіації, намагалися вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

"На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 10 разів намагався прорвати оборону наших військ", - йдеться у повідомленні.

На Оріхівському напрямку протягом доби російські загарбники, за підтримки авіації, здійснили невдалу спробу атакувати позиції ЗСУ в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог протягом доби здійснив 14 безуспішних атак на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

У Генштабі також повідомили, що протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по дев’яти районах зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу противника.

"Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному пункту управління, двох засобах протиповітряної оборони, одному артилерійському засобу, одному пункту управління БпЛА і двох районах зосередження озброєння та військової техніки ворога", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні - загальна ситуація на фронті

Раніше у The New York Times зазначили, що на тлі проблем з американською військовою допомогою Україні ЗСУ змушені економити кожен боєприпас до артилерії та мінометів.

Видання зауважує, що Росія має перевагу в боєприпасах протягом усієї повномасштабної війни. За різними даними, співвідношення випущених боєприпасів наразі становить 5:1 на користь Росії.

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