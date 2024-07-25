На кордоні з Білоруссю обстановка повністю контрольована, зазначив спікер ДПСУ.

Активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп на кордоні дещо знизилася, заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації у прикордонні України, Демченко зауважив, що російські окупанти не припиняють щодня обстрілювати Чернігівську, Сумську та Харківську області.

"Зараз кількість обстрілів може коливатися загалом по цих трьох напрямках - те, що фіксують наші прикордонні наряди, наші прикордонні групи разом з іншими складовими Сил оборони, - за добу десь від 50 до 90 обстрілів. Щодня це по-різному", - розповів він. Відео дня

Речник додав, що ворог активно застосовує для цих обстрілів артилерію та дрони ударного типу, які противник прицільно використовує для ураження.

"Більшість обстрілів припадає на Сумську та Харківську області. Менше обстрілів припадає на Чернігівщину. Але, знову ж таки, і Чернігівщина також щоденно під ударами противника", - сказав Демченко і додав, що обстрілюються населені пункти в прикордонні, через що страждають мирні люди.

Водночас на запитання щодо того, наскільки активно ворог зараз використовує свої диверсійно-розвідувальних групи, представник ДПСУ зазначив: "На щастя, активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп дещо зменшилася. Але загалом свою диверсійну діяльність ворог не припиняє".

За словами Демченка, зокрема на Сумському напрямку, якщо порівнювати з дещо ранішим періодом, то спроб заходу ворожих ДРГ, зокрема й коли вони вступають в бій з українськими захисниками, значно менше.

"В той же час, ми бачимо, що спроби заходу продовжуються. Однак, цю загрозу українські воїни з різних складових Сил оборони добре розуміють, спільно тренуються, спільно діють. Для того, щоб навіть упереджувати такі спроби, здійснюючи необхідні дії. Для того, щоб такі групи відмовилися, скажімо так, від спроб заходу на нашу територію, або максимально ускладнити їм такі дії", - сказав речник ДПСУ.

Крім того, на запитання щодо активності на території Білорусі, він зауважив, що по напрямку кордону з цією країною ситуація відмінна від кордону з Росією.

"Там обстановка повністю контрольована, і поряд з нашим кордоном ми не бачимо якоїсь активності з переміщення техніки або підрозділів, чи особового складу армії Білорусі. Звісно, що певна кількість сил, певна кількість підрозділів Білоруссю використовується для того, щоб, як вони зазначають, посилити кордон з нашою країною, але вони знаходяться на певній віддаленості від кордону з нашою державою", - розповів Демченко.

Водночас, зазначив він, у Росії на території Білорусі немає необхідного угрупування, необхідних сил та засобів для того, щоб здійснити якісь дії щодо України з території Білорусі.

"Але цей напрямок для нас залишається, як і раніше, загрозливим, бо ми розуміємо, що Білорусь залишається під впливом Росії… Тому ми продовжуємо укріплюватися. А за тим, що відбувається по той бік кордону, пильно стежать підрозділи розвідки, щоб аналізувати всю наявну інформацію та розуміти, чи змінюється ситуація, наскільки вона є загрозливою для того, щоб посилити той чи інший напрямок, якщо ситуація змінюватиметься", - сказав Демченко.

Загроза нового прориву на Харківщині - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, днями командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України Юрій Федоренко зазначив, що ведеться робота щодо недопущення можливості переходу лінії державного кордону противником на ще одній ділянці у Харківській області.

За його словами, ДРГ противника "щупають", щоб дізнатися, що відбувається за лінією держкордону, де не точаться бої, який стан української оборони , а також ворог намагається здійснювати провокації.

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