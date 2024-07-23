Федоренко підтвердив, що на Харківщині справді вдалося ударити по новітній російській колісній САУ 2С43 "Мальва".

На Харківщині Вовчанськ і Липці потрібні ворогу, щоб створити плацдарм для просування вглиб України, а також для обстрілу артилерією Харкова. Про це сказав командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко в ефірі телемарафону.

Він зазначає, що ведеться робота щодо недопущення можливості переходу лінії державного кордону противником на ще одному з відтинків в Харківській області. За його словами, ДРГ противника "щупають", щоб дізнатися, що відбувається за лінією держкордону, де не точаться бої, який стан української оборони , а також ворог намагається вчиняти провокації.

Федоренко сказав, що ворог стягує додаткові сили під Вовчанськ та Липці, бо хоче посилити натиск.

Відео дня

"Противнику потрібен Вовчанськ для того, щоб сформувати плацдарм для подальшого просування в тил нашому угрупування, який тримає Куп’янськ. Для чого потрібні противнику Липці? Щоб максимально підійти до адміністративних меж міста Харкова. Коли противник підтягне ствольну артилерію, а також системи реактивного вогню, то він зможе достатньо ефективно наносити вогневе ураження, за рахунок ствольної артилерії, по місту Харкову, що призведе до тотального терору і посилить певні позиції РФ в досягненні тих чи інших дивідендів з нашими партнерами", - наголосив він, підкреслюючи, що це його точка зору.

При цьому військовий додав, що тому дуже важливо не допустити подальше посилення противника і за можливості з міста його вибити.

Федоренко підтвердив, що на Харківщині справді вдалося ударити по новітній російській колісній САУ 2С43 "Мальва". За його словами, виявити її допомогли інші підрозділи і під час її переміщення ворогом було нанесено ураження.

"На жаль, не вдалося її спалити достеменно, але те, що вона суттєво пошкоджена, завдяки розвідуванійї інформації, ми точно знаємо", - наголосив він.

Федоренко зазначив, що ситуацію на Харківському напрямку можна охарактеризувати як високоінтенсивну. За його словами, хоч противник і несе великі втрати в техніці і живій силі на полі бою, але знаходить резерви для того, щоб їх поповнити і тримати постійно високоінтенсивний рівень, тобто ударно штурмові дії противника відбуваються щоденно.

"Але Сили оборони віртуозно виконують свою роботу, бо противник там успіхів немає. Також проведено ряд операцій, які дозволили вибити противника з певної кількості позицій і зараз їх надійно утримати. Ситуація близька до стабілізації, тобто Сили оборони воюють в повний зріст для того, щоб можна було так сказати", - розповів Федоренко.

Знищення САУ "Мальва" - деталі

Нещодавно на фронті помітили новітню російську колісну САУ 2С43 "Мальва". Це перший відомий випадок її використання на полі бою.

Defence Express повідомляв, що окупанти використали нову техніку під час боїюу Харківській області, хоча сама САУ у цей момент була "засвічена" на території Бєлгородської області РФ.

Першу публічну демонстрацію 2С43 "Мальва" росіяни провели в 2020 році, однак армія РФ почала їх отримувати лише у жовтні 2023 року. За цей час пропагандисти двічі заявляли про успішні випробування цієї техніки, але результати не озвучували.

На думку експертів, цю САУ можна вважати російською спробою створили аналог французької САУ CAESAR. Однак їхня версія фактично передбачає перестановку гармати 2А64 калібру 152-мм від "Мста-С" із дальністю стрільби до 24 кілометрів на колісну базу.

Наразі відомо, що бойова маса "Мальви" 32 тони. Для її роботи потрібно 5 осіб. Возимий боєзапас САУ – 30 снарядів, а шасі - БАЗ-6010-027 з бронекабіною.

Вас також можуть зацікавити новини: