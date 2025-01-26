За словами військового, у цьому районі із ЗСУ воюють бійці, які пройшли інтенсивну підготовку.

Біля міста Часів Яр на Донеччині проти ЗСУ воюють підрозділи російського спецзагону "Ахмат", до якого увійшли колишні "вагнерівці", а також бойовики формування "Русіч", повідомив представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила Андрій Полухін в ефірі Суспільне новини.

За його словами, у цьому районі воюють підготовлені бійці, які пройшли інтенсивну підготовку і готові до дій, як у міській місцевості, так і в полях, - це 98-ма російська повітряно-десантна дивізія.

"Це люди, які вчаться штурмувати, вчаться брати рубежі. Також вони посилюються іншими підрозділами", - зазначив Полухін.

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Він зауважив, що, за останньою інформацією, підсилюються вони підрозділом "Ахмат", до якого увійшли колишні члени ПВК "Вагнера", а також добровольче формування "Русіч".

Ситуація в районі Часового Яру представник пресслужби назвав "складною". Він каже, що російські військові штурмують українських позицій, застосовуючи тактику малих груп і лобові атаки.

Водночас, зазначив, нещодавно вдалося взяти у полон кількох російських десантників, які занадто близько підійшли до українських позицій.

Ситуація у Донецькій області: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, вихід українських військових з Торецька вже йде у днях. Так вважає військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Він заявив, що "Торецьк ми втрачаємо".

Щодо Покровська, то "не все так погано", стверджує військовий аналітик Олексій Гетьман. Він зазначив, що певні просування у ворога є, бойові дії тривають, але "якихось суттєвих успіхів у росіян за останні принаймні декілька діб не було".

За останньою інформацією аналітиків DeepState, російські війська окупували Времівку та просунулися у Великій Новосілці, Торецьку, Котлиному, біля Надіївки, Петропавлівки та Котлиного.

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