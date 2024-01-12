Військовий експерт BILD зазначає, що ЗС РФ частково перейшли в оборону під Куп'янськом.

Збройні Сили РФ зупинили наступ під Куп'янськом і частково перейшли в оборону. Про це повідомляє військовий експерт видання BILD Юліан Рьопке.

Так, за даними експерта, з кінця грудня російські війська припинили масштабні атаки бронетехніки на село Синьківка Харківської області, яке вони намагалися взяти з метою подальшого наступу на Куп'янськ.

"Вже близько двох тижнів в атаку там йдуть тільки окремі піхотні частини без підтримки бронетехніки", - пише Bild.

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Разом з тим, зазначає Рьопке, українським Силам оборони вдалося перейти в частковий контрнаступ і зайняти деякі російські позиції поблизу Куп'янська.

"В атаках українці використовують важку бронетехніку, наприклад, шведські БМП Strf 90. Вони підходять на відстань декількох метрів до російських окопів, що надає не тільки вогневий, але і психологічний вплив на противника", - говорить експерт.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Варто зазначити, що українські військові не повідомляють про зменшення атак окупантів під Куп'янськом. Зокрема, представник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що окупанти продовжують атаки поблизу Синьківки за допомогою танків, БМП, піхоти, але ЗСУ їх там знищують.

За версією військового аналітика Дениса Поповича, ворог здійснює спроби наступу, щоб просунутися в бік Куп'янська, оскільки це місто для них дуже важливий з точки зору логістики.

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