РФ хоче окупувати його, щоб перекидати війська на Донбас.

Росіяни намагаються захопити селище Куп'янськ-Вузловий на Харківщині для перекидання військ на Донбас. Про це, коментуючи нещодавню статтю британського The Telegraph про "новий повномасштабний наступ на Куп'янськ 15 січня", в інтерв’ю LIGA.net заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що наразі ворог намагається взяти Синьківку, оскільки це відкриє для нього майбутні перспективи для продовження окупації області та блокування Куп'янська.

"Нижче по карті – Куп'янськ-Вузловий, там залізничні маршрути, колії, розв'язки для відправлення російських військ на територію Донецької області. Це основний намір ворога", – сказав він.

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За інформацією Синєгубова, вище військове керівництво РФ ставило перед собою ціль взяти Куп'янськ-Вузловий ще влітку, потім відтермінувало на осінь, а зараз, нагадав Синєгубов, "чуємо про 15 січня".

"Жодних успіхів на Куп'янському напрямку росіяни не мають, хоча атакують дуже сильно. Один такий наступ триває два-три тижні, допоки наші війська не завдадуть їм досить серйозних уражень. Ми очікуємо з дня на день поновлення штурмових дій, що відбулося фактично вчора. Поки що ми не розуміємо, яким буде цей наступ", – сказав голова ОВА.

За його словами, в активні тижні штурмових дій українські військові відбивали до 15 ворожих атак на Куп'янському напрямку. В одній такій атаці беруть участь близько 10-20 одиниць броньованої техніки та майже 30 чоловік особового складу.

Ситуація на Куп’янському напрямку

Російські окупанти вже тривалий час намагаються наступати на Куп'янському напрямку. Зокрема, у Куп'янському районі Харківської області йдуть кровопролитні бої довкола села Синьківка.

За версією військового аналітика Дениса Поповича, ворог здійснює спроби наступу, щоб просунутися у бік Куп'янська, оскільки це місто для них дуже важливе з точки зору логістики.

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