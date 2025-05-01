Ворог особливо активно захоплював українські території в кінці березня та початку квітня.

За квітень окупанти захопили 175 кв км українських територій. Про це повідомив проєкт DeepState.

"Ворог особливо активно провів кінець березня та початок квітня. Відповідно більшість просувань або відбулися в першій половині квітня або є результатом тих дій", - зазначили аналітики проєкту.

В повідомленні йдеться, що якщо дивитися на основні місця просування ворога, то найбільше він просунувся біля Сухої Балки та Калинового, це орієнтовно 50 кв км, або майже третина всіх втрат за місяць.

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"Далі йде несподіване просування біля Розливу та Костянтинополя, де ворог забрав 43 кв км. Просування біля Катеринівки складає орієнтовно 30 кв км. Сади біля Надіївки ще одна проблемна точка, де ворог просунувся на 11 кв км, а північніше Андріївки росіяни окупували 15 кв км. Сумарно на п'ять цих ділянок припадає 85% всіх просувань", - повідомили аналітики.

Війна в Україні: новини

25 квітня у ЗСУ відповіли, чи захопили росіяни "панівні висоти" у Часовому Яру. Окупанти намагаються з усіх сторін пробитися до різних частин міста, зазначили у 24-й ОМБр.

Раніше командир відділення ПТРК 93 ОМБр "Холодний Яр" "Омар" розповідав, що РФ готується до наступу в районі Часового Яру.

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