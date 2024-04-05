За словами генсека Альянсу, в основі його пропозицій - ситуація на полі бою в Україні.

Анонсований фонд у розмірі 100 мільярдів доларів для України допоможе гарантувати, що всі союзники по НАТО виконають свою роль, щоб допомогти Києву відбити вторгнення Росії. Про це в інтерв’ю Bloomberg заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Видання з'ясувало, що хоча спосіб фінансування фонду НАТО ще потрібно визначити, він, імовірно, базуватиметься на валовому внутрішньому продукті кожної країни.

"Одна з причин, чому я хочу міцнішої структури НАТО навколо підтримки, полягає в тому, щоб забезпечити справедливий розподіл тягаря. Це полегшує залучення всіх союзників, а також Сполучених Штатів", – зазначив він.

ЗМІ нагадує, що США протягом багатьох років тиснули на союзників, щоб вони витрачали більше на власну оборону. При цьому зараз європейські союзники активізуються, частково в надії, що це допоможе переконати конгресменів-республіканців підтримати пакет допомоги на 60 мільярдів доларів.

"Мої пропозиції щодо посилення ролі НАТО базуються на ситуації на полі бою в Україні, терміновій потребі мати більш надійну, передбачувану підтримку. Ми маємо забезпечити рівномірний розподіл тягаря між союзниками", - підкреслив Столтенберг.

Фонд НАТО для підтримки України - що відомо

НАТО планує створити фонд на $100 мільярдів для підтримки України. При цьому частка США в цій сумі буде значно меншою, ніж пакет двопартійної допомоги, схвалення якого затримується.

Альянс також отримає контроль над очолюваною Вашингтоном групою підтримки зброї Rammstein, що дасть можливість НАТО керувати постачанням летальної зброї в Україну вперше після повномасштабного вторгнення РФ.

Тим часом міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що країни-члени Альянсу не можуть "грати в російську рулетку" з фондами НАТО. За його словами, деякі країни досі не витрачають два відсотки ВВП на оборону.

Вас також можуть зацікавити новини: