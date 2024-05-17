Американці переконані, що цей пакет змінить ситуацію на полі бою.

15 березня держсекретар Ентоні Блінкен анонсував додатковий пакет військової допомоги Україні на суму 2 мільярди доларів. У Держдепі вирішили уточнити, на що будуть витрачені ці гроші.

"Ці кошти будуть спрямовані як на створення програми оборонних підприємств України, так і на подальше посилення її спроможності захищатися від Росії та проводити контрнаступи", - заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател на брифінгу 16 травня.

На його думку, американська військова допомога Україні принесе практичні результати на фронті.

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"Ми знаємо, що зараз для України складний час, але впевнені, що військова допомога принесе реальні зміни на полі бою", — наголосив Пател.

Військова допомога США

Нещодавно радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що найближчим часом Штати оголосять про надання нового пакету військової допомоги Україні.

Згодом Блінкен оголосив, що США виділяють 2 мільярди доларів на зовнішнє військове фінансування України. Він додав, що військова підтримка з першого пакету нової додаткової допомоги загальним обсягом у 60 млрд доларів вже на шляху до України. Також посадовець заспокоїв, що дещо в Україну вже доставили.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр зазначила, що США готують до відправки нову партію зброї та військової техніки для Збройних сил України.

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