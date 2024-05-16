Сполучені Штати Америки готують до відправки нову партію зброї та військової техніки для Збройних сил України.
"Ми також працюємо над черговим пакетом невідкладно необхідної допомоги Україні", - заявила на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.
Вона не уточнювала, що саме увійде до нового пакету. Водночас, за словами Карін, США намагаються надати допомогу українським захисникам у Харківській області, оскільки там "українські сили ведуть запеклі бої".
Як додала речниця Білого дому, окупаційні війська почали спробу наступу у Харківській області та можуть незабаром активізувати темпи наступальних операцій там. На її думку, країна-агресор робить це для того, щоб створити "неглибоку буферну зону вздовж українського кордону".
"І ми тісно координували дії з Україною, щоб допомогти їй підготуватись", - підсумувала Жан-П'єр.
Війна в Україні - допомога США
Днями радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що найближчим часом Сполучені Штати Америки оголосять про надання нового пакету військової допомоги Україні.
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен оголосив, що США виділяють 2 мільярди доларів на зовнішнє військове фінансування України.
За його словами, військова підтримка з першого пакету нової додаткової допомоги загальним обсягом у 60 млрд доларів вже на шляху до України. Також, Блінкен запевнив, дещо в Україну вже доставили.
Bloomberg писав, що США розглядають можливість надання Україні батареї Patriot з радарами.