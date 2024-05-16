США відправлять в Україну зброю та техніку / фото twitter.com/DeptofDefense

Сполучені Штати Америки готують до відправки нову партію зброї та військової техніки для Збройних сил України.

"Ми також працюємо над черговим пакетом невідкладно необхідної допомоги Україні", - заявила на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Вона не уточнювала, що саме увійде до нового пакету. Водночас, за словами Карін, США намагаються надати допомогу українським захисникам у Харківській області, оскільки там "українські сили ведуть запеклі бої".

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Як додала речниця Білого дому, окупаційні війська почали спробу наступу у Харківській області та можуть незабаром активізувати темпи наступальних операцій там. На її думку, країна-агресор робить це для того, щоб створити "неглибоку буферну зону вздовж українського кордону".

"І ми тісно координували дії з Україною, щоб допомогти їй підготуватись", - підсумувала Жан-П'єр.

Війна в Україні - допомога США

Днями радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що найближчим часом Сполучені Штати Америки оголосять про надання нового пакету військової допомоги Україні. 

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен оголосив, що США виділяють 2 мільярди доларів на зовнішнє військове фінансування України.

За його словами, військова підтримка з першого пакету нової додаткової допомоги загальним обсягом у 60 млрд доларів вже на шляху до України. Також, Блінкен запевнив, дещо в Україну вже доставили.

Bloomberg писав, що США розглядають можливість надання Україні батареї Patriot з радарами.

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