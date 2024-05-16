Поки невідомо, що саме увійде до нового пакету.

Сполучені Штати Америки готують до відправки нову партію зброї та військової техніки для Збройних сил України.

"Ми також працюємо над черговим пакетом невідкладно необхідної допомоги Україні", - заявила на брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Вона не уточнювала, що саме увійде до нового пакету. Водночас, за словами Карін, США намагаються надати допомогу українським захисникам у Харківській області, оскільки там "українські сили ведуть запеклі бої".

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Як додала речниця Білого дому, окупаційні війська почали спробу наступу у Харківській області та можуть незабаром активізувати темпи наступальних операцій там. На її думку, країна-агресор робить це для того, щоб створити "неглибоку буферну зону вздовж українського кордону".

"І ми тісно координували дії з Україною, щоб допомогти їй підготуватись", - підсумувала Жан-П'єр.

Війна в Україні - допомога США

Днями радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що найближчим часом Сполучені Штати Америки оголосять про надання нового пакету військової допомоги Україні.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен оголосив, що США виділяють 2 мільярди доларів на зовнішнє військове фінансування України.

За його словами, військова підтримка з першого пакету нової додаткової допомоги загальним обсягом у 60 млрд доларів вже на шляху до України. Також, Блінкен запевнив, дещо в Україну вже доставили.

Bloomberg писав, що США розглядають можливість надання Україні батареї Patriot з радарами.

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