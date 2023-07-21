Ігор Клименко зазначив, що бійці продовжать виконувати свої функції.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що буде з підрозділами "Гвардії наступу" після завершення війни. Він зазначив, що їх розформують.

"Ці підрозділи ("Гвардії наступу" - УНІАН) будуть розформовані (після завершення війни - УНІАН). Ці військовослужбовці та поліцейські виконуватимуть свої функції і прикордонники, відповідно до функціоналу тієї чи іншої військової частини або підрозділу поліції", - заявив чиновник в інтерв'ю Радіо Свобода.

При цьому Клименко зазначив, що бійці "Гвардії наступу" будуть займатися стабілізаційними заходами на територіях, які знаходяться під російською окупацією, в тому числі з 2014 року. Їх завданням буде охорона порядку та документування військових злочинів, які росіяни скоїли на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей за дев'ять років.

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Гвардія наступу - що відомо

МВС створило підрозділи "Гвардії наступу", головною метою нових формувань стане частина бійців у звільненні тимчасово окупованих територій України.

При цьому зазначено, що списки бійців не оприлюднюватимуть, а ось командири підрозділів - публічні особи.

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