Настання весни можна використати на користь Сил оборони України через зміну погоди.
"Зараз із настанням весни можуть піднятися ґрунтові води, і звичайно, що це призведе до підтоплення окопів. Це до обладнання позицій на місцях. Звичайно, цей час можна виграти і використати на нашу користь, оскільки противнику досить складно певний буде вести наступальні дії саме із застосуванням важкої техніки - танків, бойових броньованих машин різних типів (БМП, БРДМ, БМД та інших)", - заявив начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.
Він сказав, що цей час Сили оборони можуть використати для облаштування укріплень, оскільки зараз перебувають у стратегічній обороні.
"Наша основна задача - це сточення наступального потенціалу противника на усіх його напрямках. І звісно, що саме цей час можна максимально продуктивно та результативно використати на нашу користь", - додав Євлаш.
Також він сказав, що Сили оборони очікують на допомогу від Західних партнерів. Крім того, у цей час відбуватиметься підготовка українських резервів.
Війна в Україні - головні новини
25 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що в найближчі місяці буде складно. Особливо буде складно в березні - квітні. Крім того, Росія буде готувати контрнаступальні дії на початку літа або в кінці травня.
Також Зеленський назвав цей рік "переломним", і зауважив, що від нього може залежати формат закінчення війни.