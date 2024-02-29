Через підняття ґрунтових вод російська важка техніка може загрузнути, що дасть час на переоблаштування украплень Сил оборони.

Настання весни можна використати на користь Сил оборони України через зміну погоди.

"Зараз із настанням весни можуть піднятися ґрунтові води, і звичайно, що це призведе до підтоплення окопів. Це до обладнання позицій на місцях. Звичайно, цей час можна виграти і використати на нашу користь, оскільки противнику досить складно певний буде вести наступальні дії саме із застосуванням важкої техніки - танків, бойових броньованих машин різних типів (БМП, БРДМ, БМД та інших)", - заявив начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Він сказав, що цей час Сили оборони можуть використати для облаштування укріплень, оскільки зараз перебувають у стратегічній обороні.

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"Наша основна задача - це сточення наступального потенціалу противника на усіх його напрямках. І звісно, що саме цей час можна максимально продуктивно та результативно використати на нашу користь", - додав Євлаш.

Також він сказав, що Сили оборони очікують на допомогу від Західних партнерів. Крім того, у цей час відбуватиметься підготовка українських резервів.

Війна в Україні - головні новини

25 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що в найближчі місяці буде складно. Особливо буде складно в березні - квітні. Крім того, Росія буде готувати контрнаступальні дії на початку літа або в кінці травня.

Також Зеленський назвав цей рік "переломним", і зауважив, що від нього може залежати формат закінчення війни.

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