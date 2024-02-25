Він зазначає, що Україні буде складно у березні та квітні.

Президент України Володимир Зеленський сказав, на коли Росія готуватиме свій контрнаступ.

Про це він сказав під час прес-конференції, відповідаючи на запитання, якою буде третя річниця повномасштабної війни Росії проти України, якщо буде недостатнє постачання зброї та боєприпасів, тобто що буде через рік, якщо продовжиться поточна динаміка постачання озброєння, або ж якщо вона покращиться.

"Нам складно буде в найближчі місяці. Тому що є коливання в Сполучених Штатах Америки, яке має вплив на деякі держави. Хоча Європейський Союз відповідною підтримкою показав свою здатність бути лідерами. Нам буде складно в березні - квітні. Ми будемо проходити цей період таких хвиль, різних хвиль", - зауважив Зеленський.

Глава держави пояснив, що йдеться про політичні та фінансові "хвилі", а також різноманітний тиск.

"Росія буде готувати контрнаступальні дії на початку літа або в кінці травня. Якщо зможуть. Вони будуть готуватися. Ми будемо готуватися до їхнього бою. І їхній бій, який почався з 8 жовтня, не приніс жодного результату… Ми зі свого боку підготуємо наш план і будемо йти ним", - наголосив президент.

Він додав, що переломним моментом стануть вибори у США, і тоді буде зрозуміло, що буде далі. Водночас Зеленський зауважив, що шляхом "саміту миру" Україна зробить усе, аби підготувати для всього світу документ, який може призвести до завершення війни.

Зеленський про війну

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський назвав цей рік "переломним", і зауважив, що від нього може залежати формат закінчення війни.

"Рік виборів, розфокусування, всього одразу. Викликів ззовні, всередині, тощо. Хтось втомлений, хтось про це говорить, хтось про це мовчить. І це такий переломний рік. І тому в переломний рік нам потрібно… і мужність, і стійкість. Для того, щоб вижити. Від цього року, я думаю, буде залежати формат закінчення війни. Я так вважаю. Може, помиляюся", - зауважив президент.

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