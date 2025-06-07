Військові зазначають, що Україна почала серйозно відставати від Росії в питанні кількості та якості БПЛА.

У ЗСУ почався дефіцит FPV-дронів: якщо рік тому підрозділи мали змогу запускати до 100 одиниць щодня, то зараз так уже не виходить. Про це пише ВВС Україна.

Стверджується, що однією з головних проблем є недостатнє державне забезпечення: тільки третина необхідних FPV-дронів поставляється державою. Водночас інші апарати купуються самими військовими частинами або надходять від волонтерських фондів.

Крім того, є серйозні нарікання до якості дронів, що поставляються, багато з яких потребують доопрацювання перед використанням.

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Військові відзначають складнощі з поставками боєприпасів для FPV-дронів і технологічні труднощі у виробництві високоякісних оптоволоконних дронів. Командир батальйону безпілотних систем 58-ї мотопіхотної бригади ЗСУ Сергій Варакін розповів:

"Минулого року ми собі спокійно дозволяли знищувати в день по 11-17 одиниць техніки. Ми могли собі дозволяти використовувати, якщо були активні бойові дії, на день по 100 FPV-шок на день, і їхня якість була більш-менш нормальна, тобто 7-8 із 10 потрапляли в ціль. Що в нас зараз? FPV-шок".

Він нарікає на велику кількість неякісних FPV-дронів, які стали до них надходити. За його словами, бійці батальйону змушені через це власним коштом докуповувати певні деталі, щоб дрон міг літати на тій ділянці фронту, де стоїть підрозділ. Усе це забирає багато сил і фінансів.

"Я хочу дістати з коробки і полетіти. А не везти його в майстерню і робити з нього "Франкенштейна", щоб воно кудись полетіло", - заявив військовий.

Стверджується, що на тлі цих проблем Росія зуміла систематизувати і масштабувати виробництво FPV-дронів, створюючи спеціалізовані підрозділи і модернізуючи свої далекобійні безпілотники.

Війна в Україні - використання БПЛА

Видання The Telegraph писало, що Росія досягла значного прогресу у виробництві дронів. Темпи виробництва поступово збільшуються, що може стати проблемою для України.

Стверджується, що Росії вдалося збільшити виробництво з 300 дронів на місяць торік до 100 одиниць на день цього року, зокрема завдяки вербуванню жіночих робітників із країн Африки та інших материків, наголосили у виданні. Журналісти нагадали, що президент України Володимир Зеленський говорив про те, що окупанти хочуть потроїти цей показник.

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