Це частина спільних з Великобританією, Данією, Нідерландами та США зусиль з посилення української протиповітряної оборони.

Канада виділить близько 24,5 мільйона доларів США з метою закупівлі ракет ППО малої та середньої дальності та відповідних систем. Гроші буде передано очолюваному Великобританією партнерству, до якого входять також Сполучені Штати Америки, Нідерланди та Данія, пише Reuters.

У своїй заяві міністр оборони Білл Блер зазначив, що цей внесок є частиною військової допомоги Києву на суму понад 500 мільйонів канадських доларів, про яку прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив влітку.

Нагадаємо, у червні Данія, Нідерланди, Великобританія і США оголосили, що передають Україні сотні ракет та пов'язаних з ними систем для посилення протиповітряної оборони.

Відео дня

Військова допомога Канади - це треба знати

Канада, де проживає одна з найбільших у світі українських діаспор, активно підтримує Україну під час повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

З моменту повномасштабного вторгнення Російської Федерації в лютому 2022 року Оттава виділила понад 8 мільярдів канадських доларів на допомогу Україні, у тому числі близько 1,8 мільярда канадських доларів на військову допомогу.

В липні під час саміту НАТО у Вільнюсі прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про додаткову підтримку трансатлантичної безпеки та України на суму 541 мільйон доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: