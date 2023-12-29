У Києві з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого.

Відомо вже про 19 загиблих та понад 130 поранених людей внаслідок масованого удару Росії по Україні.

Як повідомляє Національна поліція України у своєму Telegram-каналі, станом на 13:00 відомо про загибель 18 мирних людей, 132 поранені. Поліцейські документують наслідки масованого удару армії Росії по Україні.

"Станом на 13:00 зафіксовано 51 ворожий обстріл. Внаслідок атаки ворога пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Поліцейські разом з рятувальниками та нацгвардійцями ліквідовують наслідки атаки ворога, надають допомогу людям", - йдеться у повідомленні.

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Так, унаслідок обстрілу російськими загарбниками м. Дніпро п'ятеро осіб загинули та 28 - отримали поранення. Серед загиблих - дитина та поліцейський.

У Харківській області три людини загинули, а ще 13 мирних жителів отримали поранення. На Запоріжжі внаслідок ракетних ударів російської армії було пошкоджено багатоповерховий будинок, АЗС та гаражний кооператив. Чотири людини загинули, 12 поранені.

Крім того, в Одеській області загинуло двоє людей, 27 - отримали поранення внаслідок влучань у житлові будинки. Під завалами можуть перебувати люди.

"На Львівщині внаслідок ракетних ударів пошкоджено багатоквартирний будинок та цивільну інфраструктуру. Пошкоджені 13 житлових будинків, будівлі двох навчальних закладів, а також транспортні засоби. Унаслідок російських обстрілів одна людина загинула, 24 - були поранені", - повідомили в поліції.

У Києві загинули троє людей, 22 - травмовані. Також поранення отримала одна людина в Київській області.

"Загалом пошкоджено 47 приватних будинків, 39 автомобілів, лікарня та санаторій, 9 багатоквартирних будинків, дві адміністративні будівлі, господарчі споруди, СТО, гаражний кооператив, АЗС, складське приміщення, школу, церкву, ТРЦ, пологовий будинок", - зазначили в поліції.

Водночас пізніше у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що станом на 14:30 в Києві, внаслідок ракетного удару загинуло три особи, а постраждало – 29.

Згодом у КМВА уточнили, що рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого. "Таким чином кількість загиблих внаслідок ракетного удару зросла до чотирьох. Пошуково-рятувальна операція триває", - йдеться у повідомленні.

Масштабний удар по Україні

Російські загарбники запустили по Україні 158 повітряних цілей. Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити 87 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, а також 27 ударних безпілотників Shahed-136/131.

Росія своїм цинічним масованим запуском ракет по Україні спровокувала посла США Бріджит Брінк зробити жорстку заяву щодо надання фінансової допомоги Києву у 2024 році.

Вона наголосила, що мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах через те, що Росія обстрілює всю країну ракетами. Брінк підкреслила, що Україна потребує фінансування вже зараз, аби продовжити боротьбу за свободу від такого жаху у 2024 році.

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