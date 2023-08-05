Понад півсотні загарбників ніколи не повернуться додому.

Сили оборони успішно відпрацювали по окупантах на південній ділянці фронту.

Як повідомляє оперативне командування "Південь", ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією Сил оборони ліквідовано 53 російських військових.

Також знищено багато зброї та техніки, зокрема, п’ять крупнокаліберних гармат, два човни, вісім одиниць авто-бронетехніки, дві станції радіоелектронної боротьби і комплекс дальнього візуального спостереження.

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"Результативно відпрацювали і по польовому пункту боєпостачання, командно-спостережному пункту рівню роти та ще трьох розсереджених спостережних пунктах. Силами протиповітряної оборони знищено розвідувальний безпілотний літальний апарат типу "Мерлін" на Миколаївщині та ударний дрон - на Херсонщині", - розповіли військові.

У командуванні зазначають, що в зоні його відповідальності оперативна обстановка залишається стабільно напруженою. Ознак формування противником наступальних угруповань наразі не виявлено.

У Чорному морі корабельне угруповання противника розгорнуто в кількості 14 одиниць: 13 - в Чорному морі, серед яких – ракетоносій з чотирма "Калібрами". Також один ворожий корабель - в Азовському морі.

"Незважаючи на знищення нашими підрозділами декількох пунктів боєпостачання окупантів протягом минулих діб, ворог продовжує тероризувати обстрілами і правий берег Дніпра і акваторію Дніпро-Бузького лиману. Ворог гатив по Херсону, Станіславу, Червоному Маяку. Знов удари прийшлися по житлових кварталах. Пошкоджено до десятка будинків, троє мирних жителів поранено", - йдеться у повідомленні.

Також протягом доби загарбники скинули сім кероавних авіаційних бомб на Бериславському та Херсонському напрямку: пошкоджено п’ять будинків, поранено цивільну особу.

Ситуація на півдні

Як повідомляв УНІАН, на Херсонщині гвардійці знищили ворожий спостережний комплекс "Муром-М", який окупанти розмістили на мосту через річку Конку. За допомогою цього обладнання загарбники весли цілодобове спостереження, щоб попередити прорив ЗСУ. Комплекс, який знищили гвардійці, "бачать" на 15 км та стежать за будь-якими переміщеннями ЗСУ поряд із лінією бойового зіткнення.

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