Військові повідомили про стабілізацію ситуації на одному з відтинків Торецького фронту.

Під Торецьком воїни спеціального батальйону "Шквал" 28-ї ОМБр провели успішну штурмову операцію, в результаті якої відбили позиції та взяли полонених.

Як повідомляє 28-ї ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу у Telegram, позиції забрали "на характері".

"Ворог відчайдушно намагався зупинити наших воїнів дронами, але безрезультатно. Якісна підготовка, планування і мотивація лицарів відіграли вирішальну роль. Позиції під нашим контролем, 2-х окупантів ліквідовано, ще двоє здались, а решта втекли", - мовиться у повідомленні.

Військові інформують, що в результаті операції стабілізовано ситуацію на одному з відтинків Торецького фронту.

До повідомлення додається відео від командира однієї з штурмових груп з "динамічною зачисткою" і захопленням полоненого.

Війна в Україні - ситуація в районі Торецька

Як повідомляв УНІАН, в районі Торецька Донецької області продовжуються бої, Сили оборони стримують просування ворога.

Днями речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова розповіла, що просування ворога у самому місті Торецьк мінімальне. За місяць росіяни просунулися буквально на одну вулицю і в цей час щодня "клали" по 70-80 осіб, щоб просунутися на декілька будинків, зазначила вона.

Перед тим аналітик BILD Юліан Рьопке заявив, що росіяни вже контролюють близько 70% території міста Торецьк. Місто перетворено на руїни.

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