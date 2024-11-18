При цьому за день окупанти втрачали вбитими і пораненими по 70-80 осіб.

В Торецьку Донецької області продовжуються бої, Сили оборони стримують просування ворога. Про це сказала речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що протягом сьогоднішнього дня бої велися у Торецьку, ворог намагався вклинитися в нашу оборону, однак отримав відсіч. За її словами, ворог повільно просувається, а в той же час за минулу добу Силами оборони вбито близько 20 окупантів і близько 50 поранено.

"Просування в них в Торецьку справді мінімальне. За місяць вони просунулися буквально на одну вулицю і в цей час щодня "клали" по 70-80 осіб, щоб просунутися на декілька будинків", - наголосила Бобовнікова.

Відео дня

Також вона розповіла про ситуацію біля Часового Яру, зазначивши, що там складно, ворог накопичує значні ресурси. За її словами, зокрема, це відбувається і за каналом біля Часового Яру. Бобовнікова наголосила:

"Особовий склад армії РФ перебігає через канал і намагається там накопичуватися. Їх там вже доволі багато, хоча ми намагаємось всіма силами зупиняти ці просування, не давати закріпитися".

За її словами, Сили оборони перерізають ворогу логістичні шляхи, щоб залишати їх без зброї, без продуктів і води, з тим, щоб вони не могли там залишатися надовго.

Війна в Україні - ситуація в Торецьку

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня аналітик BILD Юліан Рьопке зазначав, росіяни вже контролюють близько 70% території міста Торецьк. ЗСУ не вдалося вибити росіян із центру Торецька, незважаючи на численні спроби.

Аналітик наголошував, що тривають жорстокі вуличні бої за кожен багатоквартирний будинок. Місто, де колись жили до 50 000 осіб, перетворено на руїни.

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