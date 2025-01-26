Уражено бетоновані споруди, де зберігались термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони, повідомили в Генштабі.

Сили оборони вдарили по складах зберігання ударних безпілотників російських окупантів в Орловській області РФ. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по складах зберігання ударних БпЛА російських окупантів в Орловській області РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "уражено бетоновані споруди, де зберігались термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони". Також є інформація про сильну вторинну детонацію.

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У Генштабі зауважили, що результати та масштаби пошкоджень ще уточнюються, але "попередньо відомо, що понад 200 "шахедів" вже не буде застосовано проти нашої країни".

"Бойова робота по важливих об’єктах, задіяних у знищенні цивільної інфраструктури України та терорі мирного населення, триватиме", - запевнили у відомстві.

Українські атаки по російських цілях: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, Генштаб підтвердив ураження нафтобази "Ярцевська" у Смоленській області РФ уночі 26 січня. На об’єкті зафіксовані потужні вибухи та пожежа, спостерігалося сильне задимлення.

Також Сили безпілотних систем вразили російську пускову установку ЗРК "Бук-М3", чим унеможливили її подальше використання. Військові повідомили, що удар завдано по комплексу протиповітряної оборони російських окупантів на одному з ключових напрямків.

Військовий експерт Олексій Гетьман припустив, чим українські бійці знищать Кримський міст. За його словами, швидше за все, це повинні бути ракети "земля-земля" або "повітря-земля". На його думку, незабаром міст, який є для росіян дуже важливим логістичним шляхом, все ж буде зруйнований.

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