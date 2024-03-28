Вони мали бути етнічними угорцями.

Минулого року Росія передала Угорщині 11 українських військовополонених. Тоді Будапешт висунув умову - вони не мають повертатися в Україну до завершення війни.

Як повідомляє DW, журналісти поспілкувалися з трьома військовими з цієї групи. Один із них розповів про допит ФСБ після того, як полонених привезли до Москви.

"Угорщина сказала Росії, що наші бабусі могли бути угорками, тому вони забирають своїх людей", — зазначив боєць.

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Однак сами військові зізнаються, що лише один з 11 бійців був етнічним угорцем.

"Але мені сказали: або ти говориш так, як треба — що ти угорець, або невідомо, чи довезуть тебе назад", — додав один з військовополонених.

Як вказується, спочатку їх вивезли з Росії до Стамбула, а потім — до Будапешта. Далі бійців ЗСУ заселили в готель і попросили не гуляти містом, поки вони не отримають статус біженців. Також їм дозволили зателефонувати рідним і запросити їх у гості.

За словами двох чоловіків, представники Угорщини висунули екс-полоненим умову не повертатися в Україну до закінчення війни, інакше "таких звільнень більше не відбудеться". Попри це, п'ятеро з них все ж повернулися в Україну, звернувшись по допомогу до посольства в Будапешті. Там їм допомогли з документами і надали авто для супроводу через кордон.

Колишня представниця уповноваженого з питань зниклих безвісти в Закарпатській області Власта Рейпаші сказала, що після цього наступного передання військовополонених із Росії до Угорщини не відбулося.

Обміни військовополоненими

Як повідомляв УНІАН, Україна і РФ з початку повномасштабного вторгення провели вже багато обмінів військовополоненими.

3 січня відбувся найбільший обмін: з російського полону повернулись 230 українських захисників і захисниць 31 січня з російського полону звільнено 207 українців.

У лютому в результаті чергового обміну додому повернулися 100 українських захисників.

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