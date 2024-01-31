Робота над звільненням полонених українців триває.

З полону Російської Федерації вдалося повернути на свободу в Україну 207 українських захисників та цивільних громадян.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Instagram.

"Наші – вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим", - наголосив Зеленський.

Глава держави повідомив, що звільнити українців з полону вдалося завдяки черговій класній роботі команди України.

"Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко – молодці!", - повідомив Зеленський.

Що було відомо про останній обмін

27 січня начальник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов повідомив, що найближчим часом відбудеться обмін полоненими.

Перед цим, ГУР Міноборони України підтвердило, що на 24 січня планувався обмін полоненими, який не відбувся. Зокрема, у той день у Бєлгородській області РФ впав військовий транспортний літак Іл-76. В Міноборони Росії майже відразу заявили, що на борту літака, що розбився були українські військовополонені.

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що Росія не виявляла готовності передати Україні тіла полонених, які нібито були на борту російського Іл-76, що впав у Бєлгородській області 24 січня.

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