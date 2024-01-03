Більшість звільнених – чоловіки (225), п’ятеро жінок.

Україна повернула додому з полону 230 українських військових та цивільних - це найбільший з усіх обмінів, повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Додому повертаються 230 захисників. Серед них представників Збройних Сил України – 130 (серед них ТрО – 14, ВМС – 14), Національної гвардії – 55, Державної прикордонної служби – 38, Національної поліції – 1 та шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі.

Серед повернутих були як ті, хто мав офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста (182 особи), так і ті українські військовослужбовці, які вважалися зниклими безвісти та мали статус "пошук особи" (48).

Більшість звільнених – чоловіки (225), п’ятеро жінок. До рядового та сержантського складу належать 213 осіб, одинадцятеро – офіцери.

"Після виснажливих місяців полону повернулася, зокрема, бойова медикиня зі складу 36 ОБрМП. Перебуваючи у неволі, вона принципово розмовляла українською мовою. Росіяни декілька разів імітували її вивезення на обмін, але в результаті повертали назад до місця утримання. Нарешті побачать своїх рідних та близьких семеро захисників острова Зміїний, музикант військового оркестру, військовослужбовиця ЗСУ, яку росіяни позбавили волі під час перебування в декретній відпустці, нацгвардійці, які потрапили в полон, виконуючи свої обов’язки на ЧАЕС, цивільний викладач Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, оборонці Маріуполя", - сказано у повідомленні.

Звільнених з полону зустрічали керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирило Буданов, член Координаційного штабу Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, Секретар Штабу Дмитро Усов.

Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що цей обмін готувався досить довго.

"Участь, скажімо так, в організації цього процесу безпосередньо також надавала сторона Об'єднаних Арабських Еміратів, і з її допомогою разом ми змогли це зробити", - сказав він.

"Наші – вдома. З російського полону повернули понад 200 наших воїнів і цивільних. Солдати, сержанти, офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь та "Азовсталь". Дякую всім, хто попри всі труднощі повертає наших людей додому! Дякую нашим захисникам! Ми зробимо все, щоб повернути всіх наших людей, які нині в російській неволі", - написав президент України Володимир Зеленський.

"Важкий обмін після тривалої паузи. Це результат, який дався великими зусиллями команди. Ворог тримав у полоні цивільних викладачів, а також поліцейського, який до останнього лишався в Маріуполі, розвозив гуманітарну допомогу людям", - зазначив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За заявою російського Міноборони, "внаслідок складного переговорного процесу" 3 січня до Росії повернулися 248 російських військовослужбовців. Обмін був зроблений за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів.

Обмін полоненими - деталі

Президент України Володимир Зеленський під час своєї підсумкової річної прес-конференції розповів про допомогу інших країн у звільненні полонених українців та прокоментував питання про обмін полоненими, зауваживши, що "процес ускладнено".

Днями у виданні Politico вийшов матеріал, в якому розкривається, як Росія наразі використовує військовополонених, щоб дискредитувати Київ.

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