Більшість з них були захисниками з "Азовсталі". Щонайменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби.

В результаті чергового обміну додому повернулися 100 українських захисників.

Про це повідомив український президент Володимир Зеленський. "Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя. Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо!", - прокоментував глава государства.

Зеленський подякував команді, яка займається обмінами. "Дякую за потрібний країні результат!", - підкреслив він.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що серед 100 захисників, яких повернули з російського полону 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців.

"Усі визволені – рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь, в тому числі 82 – оборонці "Азовсталі"), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що вдалося врятувати, зокрема, медика, який у надскладних умовах рятував поранених на "Азовсталі", рідних братів Миколу та Романа.

Зазначається, що найстаршому звільненому полоненому виповнилося 62 роки, а наймолодшому – 20.

В Координаційному штабі повідомили, що щонайменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби.

Це 51-й за рахунком обмін полоненими. З моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3135 захисників та захисниць.

Крайній обмін полоненими

31 січня з російського полону звільнено 207 українців. Тоді президент Володимир Зелленський зазначив, що звільнені 180 рядових і сержантів, 27 офіцерів. Майже половина - захисники Маріуполя. Воїни ЗСУ, Нацгвардії, підрозділів Державної прикордонної служби та Національної поліції.

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