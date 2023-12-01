Зазначається, що росіяни запустили по сплячих містах України Х-59.

Російські війська у ніч на 1 грудня запустили по Україні дрони-камікадзе. Також був зафіксований пуск керованих ракет росіян.

"У ніч на 1 грудня 2023 року противник атакував ударними БпЛА типу Shahed за двома напрямками: мис Чауда - окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ - РФ. Також окупанти завдали удару керованими авіаційними ракетами з повітряного простору окупованої Херсонської області", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ в Telegram-каналі.

Всього росіян застосував дві КАР Х-59 і 25 ударних БПЛА Shahed-136/131. До відбиття атаки залучалися зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України

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Українським захисникам вдалося знищити 18 ударних БпЛА, одну керовану авіаційну ракету Х-59. Головний напрямок удару - південь та схід країни.

Втрати Росії в Україні станом на 1 грудня - головні новини

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що армія Російської Федерації з початку повномасштабного вторгнення в Україні втратила близько 330 040 осіб. Крім того, тисячі одиниць військової техніки перетворилася на металобрухт, в тому числі вертольоти, літаки, кораблі та інше.

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