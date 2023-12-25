Ракетні війська та авіація також успішно атакували позиції ворога.

Минулої доби авіація Збройних сил України завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та зенітно-ракетному комплексу російських окупантів.

Генштаб у ранковому зведенні також підтвердив знищення силами ППО одразу двох винищувачів-бомбардувальників - Су-34 та Су-30.

Бійці з ракетних військ також мали успішне полювання. Вони уразили 2 артилерійських засоби та пункт управління противника.

Відео дня

Водночас загарбники завдали 2 ракетних та 61 авіаційний удари, здійснили 45 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільного населення, постраждали будинки та цивільна інфраструктура.

При цьому наші сили ППО знищили 29 з 31 БПЛА типу "Shahed-136/131", якими ворог атакував Україну минулої доби. Від авіаційних ударів постраждали 17 населених пунктів Харківської, Луганської та Донецької областей. Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Війна в Україні - знищення російської авіації

Напередодні командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявляв, що за допомогою зенітного ракетного комплексу було уражено Су-34, а також велась бойова робота по російському Су-30 у Чорному морі на Одеському напрямку. Однак тоді було невідомо, чи вдалось знищити ворожий літак.

Після збиття Збройними силами України трьох винищувачів-бомбардувальників Су-34 російські окупанти значно зменшили використання тактичної авіації на південному напрямі.

Вас також можуть зацікавити новини: