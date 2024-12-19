Знищення паливозаправників скоїли представники руху опору путінському режиму.

У місті Новосибірськ спалено кілька паливозаправників російської окупаційної армії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.

"На території військової частини у місті Новосибірськ держави-агресора Росії рух опору путінському режиму шляхом підпалу знищив декілька паливозаправників", - йдеться у повідомленні.

Також, як відзначили у ГУР, спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора триває.

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Війна з Росією - втрати окупантів

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 14 грудня Сили оборони України вдарили по одному з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла в Росії. Успішну атаку підтвердили в Генштабі ЗСУ. Унаслідок ураження почалася потужна пожежа.

У ніч на 11 грудня підрозділами Сил безпілотних систем Збройних сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдано удару по нафтобазі у Брянській області РФ. Вона використовується для постачання окупаційної армії РФ.

У ніч на 29 листопада Сили оборони уразили нафтобазу "Атлас" в Ростовській області РФ. Цю нафтобазу Сили оборони України уразили вже втретє за кілька місяців.

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