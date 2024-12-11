Вона використовується для постачання окупаційної армії РФ.

У ніч на 11 грудня підрозділами Сил безпілотних систем Збройних сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдано удару по нафтобазі, що у Брянській області РФ. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Telegram.

Зазначається, що НП "Брянськ" - наливний пункт нафтопроводу "Дружба", основною функцією якого є прийом, зберігання, розподіл та відвантаження дизельного пального на автоцистерни та залізничний транспорт.

Цей НП активно використовується для постачання окупаційної армії РФ.

"За наявною інформацією є влучання по нафтобазі з подальшим загорянням. Розпочалася масована пожежа. Результати бойової роботи уточнюються", - заявили в Генштабі.

Вибухи у Росії - подробиці

Як повідомляв УНІАН, у ніч на середу, 11 грудня, безпілотні літальні апарати атакували черговий нафтопереробний об'єкт на території Російської Федерації.

Російський проект ВЧК-ОГПУ написав, що вночі жителі Брянська почули вибухи та роботу протиповітряної оборони. Після цього на території нафтопереробного заводу російського оператора магістральних нафтопроводів "Транснефть" почалася пожежа. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз ще близько 20:00 повідомляв про збиття безпілотника літакового типу, без постраждалих та руйнувань. Нову атаку він не коментував.

5 грудня у залізничному депо міста Брянск в Росії спалахнула пожежа ― згоріли два магістральні тепловози, які забезпечували логістичні потреби російської окупаційної армії.

"Процес загадкового знищення або виведення з ладу об’єктів, які використовуються державою-агресором у геноцидній війні проти України, не припиняється", - заявили в ГУР.

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