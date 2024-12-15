У результаті спецоперації знищено локомотив та 40 вагонів-цистерн, а також на тривалий час виведено з ладу важливу залізничну гілку.

У суботу, 14 грудня, Служба безпеки України разом із ОСУВ "Таврія", Головним управлінням розвідки, Силами спеціальних операцій та Силами безпілотних систем провела унікальну багатоетапну спецоперацію. Ціль - перерізати логістичні шляхи постачання пального із Криму на тимчасово окуповані території Запоріжжя, повідомило джерело УНІАН в спецслужбах.

За словами співрозмовника, спочатку 13-те Головне управління Департаменту військової контррозвідки СБУ організувало диверсію з підриву колій під час руху поїзда з цистернами поблизу села Олексіївка Більмацького району. Коли він зупинився і почалося горіння частини цистерн, в гру вступили РСЗО HIMARS ОСУВ "Таврія".

"Ракети вразили локомотив і крайні вагони, щоб ворог не зміг розтягнути цистерни і врятувати частину палива. У результаті спецоперації знищено локомотив та 40 вагонів-цистерн, а також на тривалий час виведено з ладу важливу залізничну гілку, яка забезпечувала російські війська", - заявило поінформоване джерело.

Інші операції ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, уночі 14 грудня в Орловській області РФ безпілотники атакували нафтобазу, виникла масштабна пожежа. Фото та відео очевидців публікують російські пабліки.

Очевидці повідомили про щонайменше один резервуар, що горить. Перед вибухом було чути гул безпілотників. Успішну атаку підтвердила місцева влада.

Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап висловив думку, що Сили оборони могли вдарити по російській нафтобазі "Стальной конь", що знаходиться в Орловській області, українською ракетою. "Я думаю, що цей удар все ж таки був за допомогою якоїсь ракети, може, дрони там відволікали, але росіяни досить серйозно взялися за наші дрони. Вони почали організовувати мобільні вогневі групи і поставили їх по всій країні, навколо всіх об'єктів, це такий патріотичний рух, тому ефективність ударів наших БпЛА трохи впала", - зазначив експерт.

Водночас він наголосив, якщо з'являються українські ракети, то вони дуже добре відпрацьовують, особливо на таких відстанях.

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