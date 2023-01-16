Ворог продовжує наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Упродовж минулої доби українські захисники відбили атаки російських окупантів в районах 16 населених пунктів на Луганщині та Донеччині.

"Противник веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках та зазнає значних втрат у живій силі. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Краснополівка, Спірне, Сіль, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Майорськ та Мар’їнка на Донеччині", - йдеться ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Також зазначається, що на Волинському, Поліському, Сіверському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Середина-Буда, Павлівка, Кіндратівка та Попівка Сумської області та Стариця, Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Бударки, Вовчанськ, Стрілеча, Красне Перше, Огірцеве, Тернова, Хатнє і Тополі на Харківщині.

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"На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони 23 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Котлярівка, Крохмальне, Берестове і Кислівка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Кузьмине і Червонопопівка на Луганщині. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Озарянівка, Кліщіївка, Івано-Дар’ївка, Соледар, Бахмут, Дружба Нью-Йорк та Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку з танків та всього спектру артилерії обстрілювались Георгіївка, Веселе, Авдіївка, Невельське, Первомайське, Мар’їнка, Водяне, Орлівка та Новомихайлівка на Донеччині", - поінформували в Генштабі.

Крім того, мовиться, що на Новопавлівському напрямку під ворожий вогонь потрапили Вугледар, Пречистівка та Микільські Дачі Донецької області.

"На Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ в районах понад 24 населених пунктів, в тому числі: Милове, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне, Мала Токмачка, Степове, Плавні, Щербаки та Качкарівка Запорізької області. На Херсонському напрямку противник продовжує обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждали 17 населених пунктів, зокрема, Антонівка, Золота Балка, Гаврилівка, Львове, Садове та Херсон", - заявили в Генштабі ЗСУ.

Бої на Бахмутському напрямку

На Донецькому напрямку українські захисники продовжують давати гідну відсіч ворогові. Увечері 13 січня президент Володимир Зеленський сказав, що тут супротивник зосередив найбільші сили.

Ворог, зокрема, марно не полишає спроб пробити оборону українських воїнів та захопити місто-фортецю Бахмут, але зазнає величезних втрат,

Також тривають бої у Соледарі. Раніше речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, тут окупанти "по суті, по тілах своїм наступають".

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