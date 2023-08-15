"Приватники" продовжують діяти окремо від структур російської регулярної армії.

Міністерству оборони Росії не вдається повністю взяти під контроль деякі приватні військові компанії, пов’язані з впливовими посадовцями та бізнесменами. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зокрема у відомства Сергія Шойгу виникли труднощі із тим, щоб вгамувати ПВК "Конвой". За даними російського опозиційного видання "Досьє", це угруповання фінансує давній соратник президента Росії Володимира Путіна Аркадій Розенберг через російський держбанк ВТБ. Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов політично підтримує цю ПВК.

Набір бойовиків ПВК "Конвой" розпочала у листопаді 2022 року. Найманці підписують контракти або безпосередньо з ПВК "Конвой", або з російською 150-ю мотострілецькою дивізією, що входить до складу 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу. Однак де-факто ПВК не підпорядковується зазначеній дивізії і має свою зону відповідальності в Україні та власний командний склад.

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Повідомляється, що ПВК "Конвой" базується в окупованому селищі Перевальне, в Криму, і зараз діє на Херсонському напрямку. Станом на літо 2023 року ПВК нараховує 400 бойовиків, які отримують зарплату в розмірі 200-300 тисяч рублів (2030-3045 доларів США) на місяць.

"Постійна приватна фінансова та політична підтримка приватної військової компанії "Конвой" та її подальша діяльність в Україні окремо від командної структури Міноборони вказує на те, що Міноборони не в змозі повністю інтегрувати нерегулярні формування в звичайну російську армію, незважаючи на свої оголошені наміри зробити це", – повідомляє ISW.

Війна в Україні – останні новини

Цієї ночі російська армія завдала масованого ракетного удару по Україні. Відомо про влучання у Луцьку та Львові, постраждали зокрема житлові будинки та промислові об’єкти.

Між тим на фронті українські сили змогли витіснити російських загарбників із околиць села Урожайне, що на стику Донецької та Запорізької областей. Як повідомляє американський Інститут вивчення війни, інформацію підтверджують фактично однакові заяви офіційних осіб та військових блогерів обох протиборчих сторін.

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