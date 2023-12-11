Їх нібито затримали через великі втрати окупантів.

У російській армії почалися "чистки", дійшло навіть до вищого військового командування. До такого висновку дійшов радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він опубліковав пост сепаратиста Юрія Євича, в якому той каже, що нещодавно "за великі втрати" було заарештовано російських генералів. "Цілком логічно - це мало статись рано чи пізно. Співвідношення втрат всього - від людей до техники - не може не привести на шлях пошку винуватих. Отже, почалось", - написав Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Радник мера нагадав, що на початку грудня російські загарбники створили "Смерш", а потім - "Штрафбат" для своїх офіцерів. "Тепер за провали генералів, відмовників та дезертирів пачками кидають в м'ясний штурм. Називаючи це "штормовым подразделением". Повна аллюзія Другої світової", - додав він.

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Втрати Росії у війні: останні цифри

За даними Генерального штабу Збройних сил України, російські загарбницькі війська від початку повномасштабного вторгнення вже втратили близько 338 820 своїх військових.

Днями ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман розповів, що зараз на Авдіївському напрямку окупанти зазнають на 25% більше втрат, ніж під час штурму Бахмута.

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