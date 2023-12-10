Супротивник втратив, зокрема, 10 бойових броньованих машин, поділився Генштаб Збройних сил України.

Втрати Росії в Україні за добу зросли на 700 окупантів, крім того, ліквідовано чимало ворожої техніки та озброєння.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що загальні втрати ворога на 10 грудня 2023 року у живій силі становлять приблизно 338 820 супротивників. Зокрема, знищено 10 бойових броньованих машин супротивника та чотири танки.

РФ також втратила шість артилерійських систем одну крилату ракету, 25 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн й три одиниці спецтехніки.

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Нагадаємо, втрати ворога на 9 грудня 2023 року орієнтовно становили 338 тисяч 120 окупантів.